И это не автор гола. SofaScore назвал лучшего игрока матча Брейдаблик - Заря. Оценки игрокам

"Заря" в матче 2-го тура Лиги конференций на выезде обыграла исландский "Брейдаблик" 1:0.

По итогам матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил действия игроков.

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Так, лучшим игроком матча с оценкой 8.0 стал левый защитник луганчан Роман Вантух. Игорь Горбач, который забил единственный гол в матче, получил оценку 7.8, а форвард Эдуардо Герреро – 7.7.

В составе "Брейдаблика" лучшие оценки, по 7.3, получили два атакующих игрока – Сванторссон и Стейндорссон.