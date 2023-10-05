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И это не автор гола. SofaScore назвал лучшего игрока матча Брейдаблик - Заря. Оценки игрокам

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Игорь Горбач получил вторую лучшую оценку за матч

И это не автор гола. SofaScore назвал лучшего игрока матча Брейдаблик - Заря. Оценки игрокам

Fótbolti.net - Haukur Gunnarsson

Новина українською

"Заря" в матче 2-го тура Лиги конференций на выезде обыграла исландский "Брейдаблик" 1:0.

По итогам матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил действия игроков.

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Так, лучшим игроком матча с оценкой 8.0 стал левый защитник луганчан Роман Вантух. Игорь Горбач, который забил единственный гол в матче, получил оценку 7.8, а форвард Эдуардо Герреро – 7.7.

В составе "Брейдаблика" лучшие оценки, по 7.3, получили два атакующих игрока – Сванторссон и Стейндорссон.

И это не автор гола. SofaScore назвал лучшего игрока матча Брейдаблик - Заря. Оценки игрокам - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Брейдаблик
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Источник:
Sofa Score

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
06.10.2023 в 02:33
якісь високі оцінки по такій дворовій грі)
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