Владимир Бессонов о Заре: Четыре очка в двух турах – хороший задел в групповом раунде

Один из представителей золотого состава киевского "Динамо" и сборной СССР образца 70-х – начала 90-х годов Владимир Бессонов следит не только за еврокубковыми выступлениями динамовцев, но и других наших клубов. В частности, луганской "Зари", в которой он работал главным тренером в сезоне-2006/07.

После матча второго тура группового раунда Лиги Конференций, в котором луганчане победили в гостях исландский "Брейдаблик" (1:0), он поделился впечатлениями от игры.

– Прекрасно, что "Заря" выиграла в этом поединке, – сказал Владимир Васильевич. – Если учесть, что в первой встрече луганчанам удалось сыграть вничью с бельгийским "Гентом", то четыре очка в двух матчах – это совсем неплохой задел в групповом раунде.

- Многие специалисты и журналисты считают, что после прихода к рулю команды Валерия Кривенцова ее игра значительно улучшилась...

– Дай Бог, что так есть. Я буду всегда только рад прогрессу любой нашей команды. Слава Украине!

- Героям – слава!