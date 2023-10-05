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Владимир Бессонов о Заре: Четыре очка в двух турах – хороший задел в групповом раунде
Когда заметны сдвиги к лучшему
Fótbolti.net - Haukur Gunnarsson
Один из представителей золотого состава киевского "Динамо" и сборной СССР образца 70-х – начала 90-х годов Владимир Бессонов следит не только за еврокубковыми выступлениями динамовцев, но и других наших клубов. В частности, луганской "Зари", в которой он работал главным тренером в сезоне-2006/07.
После матча второго тура группового раунда Лиги Конференций, в котором луганчане победили в гостях исландский "Брейдаблик" (1:0), он поделился впечатлениями от игры.
– Прекрасно, что "Заря" выиграла в этом поединке, – сказал Владимир Васильевич. – Если учесть, что в первой встрече луганчанам удалось сыграть вничью с бельгийским "Гентом", то четыре очка в двух матчах – это совсем неплохой задел в групповом раунде.
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– Дай Бог, что так есть. Я буду всегда только рад прогрессу любой нашей команды. Слава Украине!
- Героям – слава!
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