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Валерий Поркуян: Дела с реализацией у Зари обстоят не лучшим образом

Лига конференций
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О матче с Брейдабликом и не только

Валерий Поркуян: Дела с реализацией у Зари обстоят не лучшим образом

Фото: ФК Зоря Луганськ

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

После матча второго тура группового раунда Лиги Конференций, в котором луганская "Заря" на выезде взяла верх над исландским "Брейдабликом" (1:0), бывший нападающий "Динамо", "Черноморца", "Днепра" и сборной СССР Валерий Поркуян дал комментарий корреспонденту UA-Футбол.

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- До матча в Рейкьявике я предполагал, что исландцы отнюдь не тот соперник, которого можно недооценивать, - сказал Валерий Семенович. – Игра показала, что так оно и есть. Несмотря на преимущество "Зари" в большей части этого поединка, "Брейдаблик" показал себя с хорошей стороны. Соперник нашей команды проявлял смелость и упорство, то и дело пытаясь найти ближайшие пути к воротам Никиты Турбаевского. Стоит отдать должное голкиперу, который несколько раз спасал "Зарю" от явных неприятностей. Похоже, в нашем футболе растет достойная вратарская смена, и это не может не радовать.

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Что касается "Зари", то порадовал тот факт, что луганчане старались все время атаковать. Своей активностью и настойчивостью запомнились Герреро, Антюх и Горбач. Вот только с реализацией у нашей команды в этой игре дела обстояли не лучшим образом. Один гол – этого, судя по событиям в исландской встрече, явно мало. Не использовать столько шансов для игры на евроарене непозволительно. Один только Герреро имел как минимум две-три реальные возможности забить, но не использовал их. Плохо лишь, что в заключительной части матча "Заря" вынуждена была оттянуться к своим воротам, едва не позволив сопернику забить. Надеюсь, тренерский штаб учтет все недочеты в этой игре, что поможет надеяться на успешное выступление в группе.

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В статье: Заря (Луганск) Лига конференций
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