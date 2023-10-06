Без вкуса и запаха. Акценты зрителя на игре Брейдаблика и Зари

Победа "Зари" не вызвала столь сильных эмоций, как победа "Шахтера" днем ранее. Скажу больше, нет недостатка в критике игры команды со стороны болельщиков. Я не ждал чудес от этого матча, исключительно надеясь на очки. Именно надеясь, а не требуя их. Ей-богу, иногда такое ощущение, что люди живут в придуманном ими мире…

Не удивился бы ничьей, принимал реальность поражения, и потому вполне удовлетворен победой, позволяющей команде Кривенцова продолжить борьбу за плей-офф с приличными шансами. Фактический аутсайдер УПЛ вряд ли сегодня может считаться фаворитом на выезде в Исландии. Пора бы это уже как-то уяснить, что ли.

Да, вкусной эту победу не назовешь. И да, очки не пахнут, хоть и сам не люблю подобных выражений. Но это как раз тот случай, когда об игре можно забыть тотчас по ее окончании и любоваться очками в таблице. Хотя…

Кто-то скажет, что поединок в Рейкьявике был незрелищным? Явная чушь – при туда-сюда десятке опасных моментов у ворот. По их количеству он почти идет в сравнение с Антверпеном. Качество – другой вопрос, но ведь на то она и Лига Яичницы, чтобы не требовать с нее уровня Лиги Божьего Дара.

Первый тайм был скучным – это правда: лишь два момента "Зари" в течение семи минут в концовке. Вскоре после перерыва еще была пара-тройка шансов имени Герреро, после чего "Брейдаблик" решительно потянул одеяло на себя и больше нас не отпускал. За эти полчаса с лишним он имел пяток голевых моментов, при одном полумоменте у гостей.

Стоит упомянуть о скромном количестве и качестве видео-повторов, из-за чего у неискушенного зрителя могло сложиться превратное впечатление об игре. На самом деле, она была достаточно живой и содержательной. Если же кто-то почему-то ожидал, что весь матч пройдет с преимуществом "Зари", то это его личные проблемы.

Как и в Антверпене, мы могли упустить победу перед самым финальным свистком. Возможность сравнять счет у Маргейрссона была не столь очевидной, тем не менее, это был шанс.

Так же, как и накануне, результат игры нелогичен. По соотношению моментов тут смотрелась результативная ничья, ближе к 1:1. Хозяев поля подвела реализация моментов.

Как и в случае с "Шахтером", судейство никоим образом не сказалось на исходе встречи. Посему о нем молчок.

Не обошлось без везения, и вновь Фортуна была благосклонна к нашей команде. Ровно посредине второго тайма Эйольфссон сотряс своим ударом перекладину ворот "Зари". Пропусти мы этот мяч, пожалуй, я бы поставил на поражение. Игра уже вовсю шла под диктовку "Брейдаблика". Но выстояли, и слава Богу!

Мне, в первую очередь, запомнился автор гола Горбач – он был не только одним из самых активных и предприимчивых, но и действовал, на мой взгляд, эффективнее. Следующим назову Антюха, который задавал тон атакам. И обязательно Турбаевского, трижды спасавшего нас от пропущенного мяча.

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Запомнился и Герреро, но лишь двухминутным всплеском, да и то скорее со знаком минус. Как-то не идет у панамца в последнее время, он словно выпал из комфортной для себя десертной тарелки, оказавшись в глубокой суповой миске. Мы помним, что это была креатура ван Леувена, враз усилившая "Зарю". Сейчас его игру лихорадит.

В "Брейдаблике", при всем при том, самой яркой фигурой стал его вратарь Эйнарссон. И он тоже выручал хозяев поля, по большому счету, три раза. Хотя согласен, запутаться во всех этих -ссонах, при их характерной нордической внешности, было не так уж и мудрено. Может, кого и проглядел с помощью не всегда точного комментатора.

Нелегкая победа в Исландии (еще раз, а почему она должна была быть легкой?) вывела "Зарю" на чистое второе место – поул-позишн перед лобовой спаркой (противное, но все же оптимальное слово) с "Маккаби". Ее момент истины наступит в этих двух турах.

Тут главное – сыграть не хуже соперника по сумме двух матчей. Ибо после них останется, вполне возможно, уже умиротворенный "Гент" и "Брейдаблик" на чужом для него поле, чей внутренний сезон к тому времени будет уже давно завершен.

Помним и о внутреннем фронте "Зари", которой в УПЛ очки нужны как воздух. Поэтому адекватным болельщикам нужно настраиваться на волну безвкусного прагматизма в Европе. Как-то не до жиру, знаете ли. Даже две унылые ничейки с "Маккаби" нам будут в помощь. Не говоря о большем. И бросьте вы принюхиваться к очкам!

Два слова о Кривенцове. Мне импонирует этот тренер. Я не понимаю, почему его убрали из "Металлиста 1925", и искренне желаю ему успеха в "Заре". Хоть это будет и очень-очень непросто.