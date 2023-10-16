Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций

"Маккаби" Тель-Авив обратился сегодня утром в УЕФА с просьбой перенести матч 3-го тура Лиги конференций против "Зари" Луганск.

Поединок должен был состояться 26 октября.

Заявка была подана в сотрудничестве с "Маккаби" Хайфа и при поддержке Израильской футбольной ассоциации.

Напомним, "Гент" и "Заря" с 4 очками лидируют в турнирной таблице группы D. Бельгийцы находятся выше благодаря лучшей разнице мячей. У "Маккаби" Тель Авив 3 пункта, "Брейдаблик" пока без баллов.