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Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций

Лига конференций
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Игра должна была состояться 26 октября

Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций

Фото: facebook.com/MaccabiTLVFC

Новина українською

"Маккаби" Тель-Авив обратился сегодня утром в УЕФА с просьбой перенести матч 3-го тура Лиги конференций против "Зари" Луганск.

Поединок должен был состояться 26 октября.

Заявка была подана в сотрудничестве с "Маккаби" Хайфа и при поддержке Израильской футбольной ассоциации.

Напомним, "Гент" и "Заря" с 4 очками лидируют в турнирной таблице группы D. Бельгийцы находятся выше благодаря лучшей разнице мячей. У "Маккаби" Тель Авив 3 пункта, "Брейдаблик" пока без баллов.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Израиль
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