Заря предлагает Маккаби два варианта проведения матчей ЛК, но оба не устраивают израильский клуб

" Заря " предложила "Маккаби" Тель-Авив два варианта проведения матчей Лиги конференций между собой, сообщает "ТаТоТаке".

1 вариант. Провести в польском Люблине на домашний еврокубковом стадионн луганчан оба матча между командами. "Заре" удалось договориться с местными польскими властями об организации обеих матчей. Луганчане готовы оказать "Маккаби" логистическую поддержку с поисками дислокации и тренировочных условий.

2 вариант. Поменять местами выездной и домашний матч команд. То есть начать с домашнего – в Люблине. А через две недели, если ситуация в Израиле изменится, приехать на выездной. В случае, если режим прекращения огня не будет достигнут, вступает в силу вариант 1.

Впрочем, оба варианта пока что не устраивают израильскую сторону.

"Маккаби" же не хочет, да и не может играть 26 октября – с момента объявления военного положения в стране действует запрет на выезд граждан. Израильская сторона требует перенесения матча на начало ноября.

Этот вариант уже не устраивает "Зарю" - в этот период у команды очень насыщенный календарь в УПЛ, матч Кубка Украины и еще одна игра против "Маккаби". Команда вынуждена будет проводить некоторые игры в режиме – через два дня в третий с переездами, что неприемлемо для луганчан.

Вероятно, последнее слово в этом вопросе будет за УЕФА, который пока что не принял окончательного решения.

Напомним, что ранее УЕФА принял решение о переносе матчей всех сборных Израиля, в частности матч отбора на Евро-2024 против Швейцарии, из-за ситуации с безопасностью в стране.