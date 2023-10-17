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Заря предлагает Маккаби два варианта проведения матчей ЛК, но оба не устраивают израильский клуб
Вероятно, последнее слово будет за УЕФА
Фото: ФК Зоря Луганськ
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1 вариант. Провести в польском Люблине на домашний еврокубковом стадионн луганчан оба матча между командами. "Заре" удалось договориться с местными польскими властями об организации обеих матчей. Луганчане готовы оказать "Маккаби" логистическую поддержку с поисками дислокации и тренировочных условий.
2 вариант. Поменять местами выездной и домашний матч команд. То есть начать с домашнего – в Люблине. А через две недели, если ситуация в Израиле изменится, приехать на выездной. В случае, если режим прекращения огня не будет достигнут, вступает в силу вариант 1.
Впрочем, оба варианта пока что не устраивают израильскую сторону.
"Маккаби" же не хочет, да и не может играть 26 октября – с момента объявления военного положения в стране действует запрет на выезд граждан. Израильская сторона требует перенесения матча на начало ноября.
Этот вариант уже не устраивает "Зарю" - в этот период у команды очень насыщенный календарь в УПЛ, матч Кубка Украины и еще одна игра против "Маккаби". Команда вынуждена будет проводить некоторые игры в режиме – через два дня в третий с переездами, что неприемлемо для луганчан.
Вероятно, последнее слово в этом вопросе будет за УЕФА, который пока что не принял окончательного решения.
Напомним, что ранее УЕФА принял решение о переносе матчей всех сборных Израиля, в частности матч отбора на Евро-2024 против Швейцарии, из-за ситуации с безопасностью в стране.
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