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Заря предлагает Маккаби два варианта проведения матчей ЛК, но оба не устраивают израильский клуб

Лига конференций
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Вероятно, последнее слово будет за УЕФА

Заря предлагает Маккаби два варианта проведения матчей ЛК, но оба не устраивают израильский клуб

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" предложила "Маккаби" Тель-Авив два варианта проведения матчей Лиги конференций между собой, сообщает "ТаТоТаке".

1 вариант. Провести в польском Люблине на домашний еврокубковом стадионн луганчан оба матча между командами. "Заре" удалось договориться с местными польскими властями об организации обеих матчей. Луганчане готовы оказать "Маккаби" логистическую поддержку с поисками дислокации и тренировочных условий.

2 вариант. Поменять местами выездной и домашний матч команд. То есть начать с домашнего – в Люблине. А через две недели, если ситуация в Израиле изменится, приехать на выездной. В случае, если режим прекращения огня не будет достигнут, вступает в силу вариант 1.

Впрочем, оба варианта пока что не устраивают израильскую сторону.

"Маккаби" же не хочет, да и не может играть 26 октября – с момента объявления военного положения в стране действует запрет на выезд граждан. Израильская сторона требует перенесения матча на начало ноября.

Этот вариант уже не устраивает "Зарю" - в этот период у команды очень насыщенный календарь в УПЛ, матч Кубка Украины и еще одна игра против "Маккаби". Команда вынуждена будет проводить некоторые игры в режиме – через два дня в третий с переездами, что неприемлемо для луганчан.

Вероятно, последнее слово в этом вопросе будет за УЕФА, который пока что не принял окончательного решения.

Напомним, что ранее УЕФА принял решение о переносе матчей всех сборных Израиля, в частности матч отбора на Евро-2024 против Швейцарии, из-за ситуации с безопасностью в стране.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
17.10.2023 в 18:35
На жаль ВІЙНА не тільки у нас! І одні не можуть виїхати на матч сьогодні, іншім нема змоги зіграти через місяць ЦУГЦВАНГ!!! І на інтереси когось УЄФА вимушена буде наїхати! Судячи зі всього внутрішній графік поступиться забороні виїжджати!
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Gican85 (Киев)
17.10.2023 в 18:44
Вот именно, у нас война, а у них непонятно что. Пусть они под нас подстраиваются.
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Gican85 (Киев)
17.10.2023 в 18:13
Вы еще на одно колено перед ними встаньте
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0
-3

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