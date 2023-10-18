Сегодня УЕФА примет решение по матчу Маккаби Тель-Авив - Заря. Гузь: готовы к переносу

Как утверждает израильский спортивный канал Sport 5, сегодня (среда) УЕФА примет решение о судьбе матча Лиги Конференций "Маккаби" Тель-Авив - "Заря". Матч должен состояться в Тель-Авиве 26-го октября. Но из-за войны Израиля с ХАМАС, прекращения тренировок "Маккаби", поспешного выезда его легионеров и тренерского штаба за границу и возможного запрета на выезд израильских игроков израильтяне официально попросили УЕФА о переносе.

Во вторник Sport 5 сообщил об интервью, которое дал ему начальник "Зари" (сайт канала называет его Генеральным директором) Игорь Гузь. Согласно этому интервью, Гузь понимает позицию "Маккаби" и готов к переносу. Хотя беспокоится о продолжительности войны в Израиле.

"К сожалению, мы знаем, что такое война. Мы играем в Польше из-за войны и пригласили "Маккаби" сыграть здесь или поменять местами домашний и гостевой матчи между нами. С нашей стороны можно перенести матч вообще, но вопрос в том, сколько продлится война в Израиле. Сейчас кажется, что это займет время, потому УЕФА придется принимать решение. Нечестно играть против команды, в стране которой война".

"Мы знаем, что происходит в Израиле, и весь украинский народ поддерживает Израиль. Поддерживает ваше право защищать себя и всех нас. Ведь весь мир видел преступления, совершенные ХАМАС против молодежи, детей, младенцев и взрослых. Нужно бороться с ним жесткой рукой".

На просьбу дать оценку легионерам, спешно покинувшим страну, Гузь ответил: "Я говорил это и у нас в команде. Я могу понять тех, кто боится, и невозможно ожидать от футболиста, никогда не переживавшего войну, ракеты, понять ситуацию. Но, по моему мнению, настоящий мужчина остается, не уходит".

Также глава Израильской Футбольной Ассоциации Моше "Шино" Зоарец дал интервью тому же каналу: "Я разговаривал с людьми из УЕФА. В среду состоится еще один мой разговор с ними, и этот вопрос решится. Я задействовал президента УЕФА в этом вопросе. УЕФА поддерживает нас и пытается помочь. В прошлом такого не было, и никогда не желали переносить матчи, а сразу же отправляли нас за границу. Но теперь мы видим другое отношение".

"В УЕФА заявили, что наши баскетболисты играют, но мы объяснили им разницу, и они приняли наше объяснение".

Следует отметить, что во вторник впервые с начала нынешнего витка конфликта израильская команда вышла на матч. Речь о баскетбольном "Хапоэле" из Тель-Авива, игравшем запланированный гостевой матч в Венеции против местной команды в рамках Еврокубка - второго по значимости клубного турнира в Европе. Домашний же матч "Хапоэля" против литовского "Вулвз", который должен был состояться 11-го октября, перенесен.