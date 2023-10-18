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Форвард Зари Герреро поддержал Израиль и выступил за перенос матча с Маккаби

Лига конференций
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Эдуардо Герреро 5 лет провел в Израиле

Форвард Зари Герреро поддержал Израиль и выступил за перенос матча с Маккаби

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий луганской "Зари" Эдуардо Герреро высказался о событиях в Израиле и считает, что матч Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив, который должен был состоятся в ближайший четверг, нужно перенести.

"Грустно наблюдать за происходящим в Израиле, я выражаю свои соболезнования раненым и семьям погибших. Я надеюсь, что однажды Израиль станет свободным, и я надеюсь, что скоро все наладится. Мне грустно из-за того, что происходит, потому что я тоже жил в Израиле 5 лет, и я жил там тоже во время войны.

Я общаюсь со многими игроками в лиге, и это влияет на них. Они живут случившимся. Я надеюсь, что все скоро улучшится, и люди из обеих стран будут жить в мире, потому что уже много детей погибло.

Я общался с несколькими друзьями из "Маккаби" Тель-Авив, они не знают, что произойдет в ближайшее время. У них игра в еврокубкахи они не знают, где она будет проходить. На мой взгляд, игру нужно отложить до того момента, когда все успокоится", - сказал Герреро.

Также форвард в соцсетях опубликовал пост в поддержку Израиля – рисунок со львом, змеёй и флагом Израиля.

Форвард Зари Герреро поддержал Израиль и выступил за перенос матча с Маккаби - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Эдуардо Герреро
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Источник:
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