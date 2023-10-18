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Источник: УЕФА предлагал Заре провести матч с Маккаби 25 ноября, а матч УПЛ с Колосом перенести
Но такой вариант не устраивает луганчан
Фото: ФК Зоря Луганськ
УЕФА предложил "
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"Во время записи этого выпуска мы получили самую свежую информацию, что УЕФА вчера предложила "Заре" перенести матч УПЛ против "Колоса", который запланирован на 25 ноября, и сыграть в эту дату второй матч против "Маккаби".
"Заря", наверное, будет отказываться, потому что у нее уже есть два перенесенных матча против "Динамо" и "Шахтера". Кроме того, "Заря" обращает внимание УЕФА, что, например, в баскетбольных еврокубках сыграли "Венеция" и "Хапоэль" Тель-Авив, а также что ФК "Маккаби" Тель-Авив регулярно и постоянно тренируется", - сказал Спиваковский.
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