Источник: УЕФА предлагал Заре провести матч с Маккаби 25 ноября, а матч УПЛ с Колосом перенести

УЕФА предложил " Заре " провести второй матч группы Лиги конференций с "Маккаби" Тель-Авив 24 ноября, и при этом перенести матч УПЛ с "Колосом" на более поздний срок, сообщает журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

"Во время записи этого выпуска мы получили самую свежую информацию, что УЕФА вчера предложила "Заре" перенести матч УПЛ против "Колоса", который запланирован на 25 ноября, и сыграть в эту дату второй матч против "Маккаби".

"Заря", наверное, будет отказываться, потому что у нее уже есть два перенесенных матча против "Динамо" и "Шахтера". Кроме того, "Заря" обращает внимание УЕФА, что, например, в баскетбольных еврокубках сыграли "Венеция" и "Хапоэль" Тель-Авив, а также что ФК "Маккаби" Тель-Авив регулярно и постоянно тренируется", - сказал Спиваковский.