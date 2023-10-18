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Источник: УЕФА предлагал Заре провести матч с Маккаби 25 ноября, а матч УПЛ с Колосом перенести

Лига конференций
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Но такой вариант не устраивает луганчан

Источник: УЕФА предлагал Заре провести матч с Маккаби 25 ноября, а матч УПЛ с Колосом перенести

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

УЕФА предложил "Заре" провести второй матч группы Лиги конференций с "Маккаби" Тель-Авив 24 ноября, и при этом перенести матч УПЛ с "Колосом" на более поздний срок, сообщает журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

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"Во время записи этого выпуска мы получили самую свежую информацию, что УЕФА вчера предложила "Заре" перенести матч УПЛ против "Колоса", который запланирован на 25 ноября, и сыграть в эту дату второй матч против "Маккаби".

"Заря", наверное, будет отказываться, потому что у нее уже есть два перенесенных матча против "Динамо" и "Шахтера". Кроме того, "Заря" обращает внимание УЕФА, что, например, в баскетбольных еврокубках сыграли "Венеция" и "Хапоэль" Тель-Авив, а также что ФК "Маккаби" Тель-Авив регулярно и постоянно тренируется", - сказал Спиваковский.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) УЕФА
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Источник:
ТаТоТаке

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