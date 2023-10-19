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Заря - о решении УЕФА по матчу с Маккаби: Любой перенос поединков неприемлем для нас

Лига конференций
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(1 голосов)

Луганчане выступили против переносов матчей с Маккаби

Заря - о решении УЕФА по матчу с Маккаби: Любой перенос поединков неприемлем для нас

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" отреагировала на решение о переносе матча 3-го тура групповой стадии Лиги конференций против "Маккаби Тель-Авив" с 26 октября на 25 ноября.

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Отметим, что 25 ноября у луганчан также запланирован гостевой матч с "Колосом" в 15-м туре УПЛ. Вероятно, он состоится уже в следующем году.

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"Луганская "Заря" с пониманием относится к ситуации, которая сложилась в Израиле. А именно, к войне и террористическим актам на территории страны, и ко всему, что приводит к гибели людей.

Однако, несмотря на все, нужно напомнить, что на территории нашей страны уже почти 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось покидать собственные дома, начинать жизнь снова и бороться дальше.

За этот период времени, несмотря на трудные времена, луганская "Заря" ни разу не попросила о переносе как минимум еврокубковых матчей и играет в футбол несмотря на все. Даже сейчас, когда до многих мест наша команда добирается автобусом, через границу по 15-20 часов, а затем играет в одной стране, после чего снова возвращается в Украину те же 20 часов и принимает участие в собственном чемпионате.

"Заря" предложила обменяться домашними матчами с "Маккаби" или помочь сопернику организовать их домашний матч на "Люблин Арене". "Заря" вообще не прочь сыграть домашний матч соперника в любой стране, где выберут хозяева поля. Но "Маккаби" хочет перенести поединок, который запланирован 26 октября на ноябрь месяц.

В ноябре у черно-белых очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков нас будут ждать матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат.

Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже страна, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и Чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для "Зари".

Мы готовы играть в футбол и готовы играть, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата", – говорится в заявлении клуба.

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Источник: УЕФА предлагал Заре провести матч с Маккаби 25 ноября, а матч УПЛ с Колосом перенести
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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) УЕФА
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.10.2023 в 22:02
В Україні війна вже давно, але матчі граємо на нейтральних полях і нічого не переносимо. Чому Ізраїль повинен переносити? Виходь на нейтральне поле і грай.
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terber (ternopil)
19.10.2023 в 21:36
все правельно написано підтримую Зорю
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