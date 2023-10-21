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Кривенцов: Вынуждены соблюдать решение УЕФА о переносе матча с Маккаби
Валерий Кривенцов прокомментировал решения УЕФА о переносе игры
Фото: ФК Зоря Луганськ
Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал перенос матча группового раунда Лиги конференций "Заря" - "Маккаби" на 25 ноября.
Руководство нашего клуба предлагало различные варианты проведения этого поединка, но УЕФА остановился, все же, на переносе, - отметил наставник "Зари". Луганская команда вынуждена придерживаться этого решения. 26 октября состоится очередная тренировка, футболисты "Зари" будут готовиться к матчу 12 тура УПЛ с "Полесьем", который запланирован на 29 октября.
Напомним, "Заря" занимает второе место в таблице после двух туров Лиги конференций.
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