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Кривенцов: Вынуждены соблюдать решение УЕФА о переносе матча с Маккаби

Лига конференций
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Валерий Кривенцов прокомментировал решения УЕФА о переносе игры

Кривенцов: Вынуждены соблюдать решение УЕФА о переносе матча с Маккаби

Фото: ФК Зоря Луганськ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал перенос матча группового раунда Лиги конференций "Заря" - "Маккаби" на 25 ноября.

Руководство нашего клуба предлагало различные варианты проведения этого поединка, но УЕФА остановился, все же, на переносе, - отметил наставник "Зари". Луганская команда вынуждена придерживаться этого решения. 26 октября состоится очередная тренировка, футболисты "Зари" будут готовиться к матчу 12 тура УПЛ с "Полесьем", который запланирован на 29 октября.

Напомним, "Заря" занимает второе место в таблице после двух туров Лиги конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив)
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Источник:
Sport.ua

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