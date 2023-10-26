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АЗ – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

АЗ - Астон Вилла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

АЗ – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"

UA-Футбол
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В Лиге конференций не так много топ-матчей, но это один из них.

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Матч третьего тура Лиги конференций состоится в четверг, 26-го октября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Лига конференций

АЗ 19:45 "Астон Вилла"

Трансляция - MEGOGO Футбол 2

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