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Судейская бригада из Шотландии будет обслуживать матч Заря - Маккаби Тель-Авив в ЛК
Матч 4-го тура Лиги Конференции получит шотландскую арбитражную бригаду во главе с Джоном Битоном
Фото - ФК Гент / автор невідомий
В четверг, 9 ноября, в 22:00 по киевскому времени состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Конференций между командами "Заря" и "Маккаби" (Тель-Авив). Встреча пройдет на Стадионе "Арена Люблин".
Главным арбитром матча будет Джон Битон из Шотландии. Он получит поддержку ассистентов - Дэниела Макфарлейна и Дугласа Поттера. Четвертый арбитр - Мэтью Макдермид.
Успех украинского клуба букмекеры оценивают в 4.50. Ничейный исход встречи в основное время - 3.75. На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.85.
Ожидается, что этот поединок будет напряженным и интересным для болельщиков обеих команд.
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