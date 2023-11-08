Судейская бригада из Шотландии будет обслуживать матч Заря - Маккаби Тель-Авив в ЛК

В четверг, 9 ноября, в 22:00 по киевскому времени состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Конференций между командами "Заря" и "Маккаби" (Тель-Авив). Встреча пройдет на Стадионе "Арена Люблин".

Главным арбитром матча будет Джон Битон из Шотландии. Он получит поддержку ассистентов - Дэниела Макфарлейна и Дугласа Поттера. Четвертый арбитр - Мэтью Макдермид.

Успех украинского клуба букмекеры оценивают в 4.50. Ничейный исход встречи в основное время - 3.75. На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.85.

Ожидается, что этот поединок будет напряженным и интересным для болельщиков обеих команд.