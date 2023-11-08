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Заря – Маккаби. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Поединок состоится на арене в Люблине
zarya-lugansk.com
Матч третьего тура между "Зарей" и "Маккаби" должен был состояться в Тель-Авиве, но из-за войны Израиля с ХАМАС, прекращения тренировок футболистов, поспешного выезда легионеров команды и тренерского штаба за границу плюс возможного запрета на выезд израильских игроков встречу перенесли и сыграют позднее. А вот поединок 4-го тура пройдет по расписанию – 9 ноября, в четверг, в Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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