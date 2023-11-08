Заря – Маккаби. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Матч третьего тура между "Зарей" и "Маккаби" должен был состояться в Тель-Авиве, но из-за войны Израиля с ХАМАС, прекращения тренировок футболистов, поспешного выезда легионеров команды и тренерского штаба за границу плюс возможного запрета на выезд израильских игроков встречу перенесли и сыграют позднее. А вот поединок 4-го тура пройдет по расписанию – 9 ноября, в четверг, в Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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