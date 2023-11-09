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Заря – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Заря - Маккаби Тель-Авив: Смотреть Онлайн ⋇ Текстовая трансляция матча ⋇ 09.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Зоря Луганськ
Как сказал один из игроков "Зари" – 2матч за шесть очков". Игра действительно очень важная, учитывая турнирные перспективы. "Заря" и "Маккаби" сыграют между собой в четверг, девятого ноября, в 22:00.
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ЛК. Четвертый тур
"Заря" - "Маккаби" (Тель-Авив)
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Зоря - Маккабі Тель-АвівСмотреть трансляцию
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