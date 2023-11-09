Заря – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Как сказал один из игроков "Зари" – 2матч за шесть очков". Игра действительно очень важная, учитывая турнирные перспективы. "Заря" и "Маккаби" сыграют между собой в четверг, девятого ноября, в 22:00.

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ЛК. Четвертый тур

Трансляция – MEGOGO Футбол 1