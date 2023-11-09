Заря – Маккаби Тель-Авив. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций

UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура группового этапа третьего по значимости клубного европейского турнира между луганской "Зарей" и "Маккаби" из Тель-Авива.

Из-за нападения ХАМАС на Израиль матч между командами в третьем туре соревнования был перенесен. Зато домашний для "Зари" поединок в Люблине будет сыгран по расписанию. Смогут ли победить подопечные Кривенцова? Какой тактики будут придерживаться луганчане? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 9 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский