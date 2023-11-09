  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Заря объявила состав на матч с Маккаби Тель-Авив
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря объявила состав на матч с Маккаби Тель-Авив

Лига конференций
Обновлено

Матч стартует в 22:00

Заря объявила состав на матч с Маккаби Тель-Авив

CBS

Новина українською
Новина українською

В четверг, 8 ноября, состоится матч группового этапа Лиги конференций, в котором "Заря" сыграет с "Маккаби".

Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После 2 туров "Заря" располагается на втором месте, имея в своем активе одну победу и ничью. Таким образом, у луганского клуба 4 очка.

Заря: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко (к), Яцык, Мичин, Нагнойный, Кирюханцев, Антюх, Герреро

По теме
yellow-arrow
Заря – Маккаби Тель-Авив. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций
yellow-arrow
Израильское Динамо против Зари. Маккаби Тель-Авив желает подтвердить статус народной команды
yellow-arrow
Культовый игрок, неизвестный тренер. Робби Кин принял Маккаби и столкнется с Зарей
Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде