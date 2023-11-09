Заря объявила состав на матч с Маккаби Тель-Авив

В четверг, 8 ноября, состоится матч группового этапа Лиги конференций, в котором "Заря" сыграет с "Маккаби".

Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.

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После 2 туров "Заря" располагается на втором месте, имея в своем активе одну победу и ничью. Таким образом, у луганского клуба 4 очка.

Заря: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко (к), Яцык, Мичин, Нагнойный, Кирюханцев, Антюх, Герреро