Лига конференций
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Заря пропускает быстрый гол. Луганцам пяткой забил центрбек Маккаби
Теперь придется отыгрывать разницу
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
В эти минуты продолжается матч Лиги конференций, в котором луганская "Заря" играет с "Маккаби Тель-Авив". Украинская команда пропустила уже на 7 минуте матча.
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Ворота Турбаевского поразил защитник израильтян Деррик Люккасcен, 0:1.
Высоченный Люккассен выиграл воздух во время углового, пошла серия отскоков, и, в конце концов, оказавшись спиной к воротам, Деррик принял очень оригинальное решение:
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vlotko (Броди)
09.11.2023 в 22:50
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