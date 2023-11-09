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Заря пропускает быстрый гол. Луганцам пяткой забил центрбек Маккаби

Лига конференций
Обновлено

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Заря пропускает быстрый гол. Луганцам пяткой забил центрбек Маккаби

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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В эти минуты продолжается матч Лиги конференций, в котором луганская "Заря" играет с "Маккаби Тель-Авив". Украинская команда пропустила уже на 7 минуте матча.

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Ворота Турбаевского поразил защитник израильтян Деррик Люккасcен, 0:1.

Высоченный Люккассен выиграл воздух во время углового, пошла серия отскоков, и, в конце концов, оказавшись спиной к воротам, Деррик принял очень оригинальное решение:

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Комментарии
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vlotko (Броди)
09.11.2023 в 22:50
Позитив і негатив, я про гру воротарів. Один все бере, а інший все пропускає.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
09.11.2023 в 22:50
Позитив і негатив, я про гру воротарів. Один все бере, а інший все пропускає.
Ответить
2
0

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