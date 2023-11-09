Третий гол - в раздевалку. Заря и Маккаби ушли на перерыв, гости впереди со счетом 0:3

Заря допустила роковую ошибку и пропустила третий мяч в первом тайме от Маккаби Тель-Авив.

Результативная подача с левого фланга Зари пошла на линию вратарской площадки Турбаевского - Дор Перец снова не увидел сопротивления со стороны защитников и спокойно замкнул навес головой.