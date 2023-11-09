Проспали забросы. Заря пропустила второй гол от Маккаби на экваторе первого тайма

Луганская "Заря" проводит матч Лиги конференций, с "Маккаби Тель-Авив". После быстрого пропущенного мяча украинская команда пыталась отыграться, но это у неё не получилось.

Подопечные Валерия Кривенцова пропустили второй гол. Прекрасная вертикальная передача в штрафную, прекрасное завершение, но Батагов и Снурницын откровенно проспали соперника, а Турбаевский не был готов к удару. Отличился Дор Перец.

Со счетом 0:2 горит Заря на экваторе первого тайма.