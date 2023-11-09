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Проспали забросы. Заря пропустила второй гол от Маккаби на экваторе первого тайма

Лига конференций
Обновлено

Задача становится все сложнее

Проспали забросы. Заря пропустила второй гол от Маккаби на экваторе первого тайма

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Луганская "Заря" проводит матч Лиги конференций, с "Маккаби Тель-Авив". После быстрого пропущенного мяча украинская команда пыталась отыграться, но это у неё не получилось.

Подопечные Валерия Кривенцова пропустили второй гол. Прекрасная вертикальная передача в штрафную, прекрасное завершение, но Батагов и Снурницын откровенно проспали соперника, а Турбаевский не был готов к удару. Отличился Дор Перец.

Со счетом 0:2 горит Заря на экваторе первого тайма.

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Комментарии
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svistim (Одесса)
09.11.2023 в 23:03
уроды. больше сказать нечего
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Комментарии 1
svistim (Одесса)
09.11.2023 в 23:03
уроды. больше сказать нечего
Ответить
1
0

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