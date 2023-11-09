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Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3. Обзор матча и видео голов (обновляется)
Команда Валерия Кривенцова пытается дать бой соперникам
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
9 ноября луганская Заря играет матч с Маккаби Тель-Авив. Уже с первых минут встречи было видно фаворита. После сыгранных 7 минут высоченный Люккасесен выиграл воздух во время углового, последовала серия отскоков, и, в конце концов, оказавшись спиной к воротам, Деррик принял очень оригинальное решение.
Спустя 18 минут последовала вертикальная передача в штрафную и Дор Перец удвоил преимущество своей команды.
Далее с левого фланга Зари пошла передача на линию вратарской площадки Турбаевского - Дор Перец снова не увидел сопротивления со стороны защитников и спокойно замкнул навес головой на 43-й минуте матча.
После перерыва у Зари отличился Петар Мичин, однако забитый мяч был детально проверен на VAR и арбитры нашли офсайд в рамках эпизода.
На 74-й минуте матча отличился Алефиренко, Кирюханцев вывел партнера на ударную позицию (с небольшим рикошетом от ноги защитника гостей), отсюда нельзя было промахнуться.
Смотрите видеообзор матча 4 тура Лиги конференций Заря - Маккаби Тель-Авив
Заря — Маккаби Тель-Авив 1:3
Голы (гол): Люккасесен, 7, Дор Перец, 25, 43, Алефіренко, 74
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