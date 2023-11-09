Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Этот гол - не отменили. Заря со второй попытки таки пробила голкипера Маккаби
Подопечные Валерия Кривенцова сократили разницу в счете
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
После перерыва луганская Заря сделала выводы и сумела забить первый гол Маккаби Тель-Авив в матче 4-го тура Лиги конференций.
Гости потеряли концентрацию и позволил украинскому клубу играть более уверенно. На 74-й минуте матча отличился Алефиренко, Кирюханцев вывел партнера на ударную позицию (с небольшим рикошетом от ноги защитника гостей), отсюда нельзя было промахнуться.
Напомним, что после перерыва мяч в ворота соперников мог забить Мичин, но арбитры нашли офсайд в рамках эпизода и отменили гол.
Популярное сейчас
- Заря - Маккаби Тель-Авив. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 09.11.2023
- Жирона установила цену на Довбика на фоне интереса Атлетико
- Марино Пушич: Все, кого я знал, советовали мне не идти в Шахтер
- Израильское Динамо против Зари. Маккаби Тель-Авив желает подтвердить статус народной команды
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО