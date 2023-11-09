Этот гол - не отменили. Заря со второй попытки таки пробила голкипера Маккаби

После перерыва луганская Заря сделала выводы и сумела забить первый гол Маккаби Тель-Авив в матче 4-го тура Лиги конференций.

Гости потеряли концентрацию и позволил украинскому клубу играть более уверенно. На 74-й минуте матча отличился Алефиренко, Кирюханцев вывел партнера на ударную позицию (с небольшим рикошетом от ноги защитника гостей), отсюда нельзя было промахнуться.

Напомним, что после перерыва мяч в ворота соперников мог забить Мичин, но арбитры нашли офсайд в рамках эпизода и отменили гол.