ЛК. Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3. Панамская стена, израильская голова и голландская пятка

Лига Конференций. Группа В. Четвертый тур

Люблин. "Арена Люблин"

"Заря" - "Маккаби" Тель-Авив 1:3

Голы: Алефиренко 74 - Лукассен 7, Д. Перец 26, 43

"Заря": Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Яцык, Мичин (Волошин 66), Кирюханцев (Чурко 87), Нагнойный (Венделл 87), Антюх (Алефиренко 66), Герреро (Горбач 46)

"Маккаби": Москера, А. Коэн, Лукассен, Саборит, Ревиво (Турджеман 73), Ван Овереем (Голаса 73), Д. Перец, Каниковски, Д. Битон (Н. Битон 65), Захави (Давида 90), Милсон (Шахар 90)

Предупреждения: Снурницын 49 - Лукассен 56, А. Коэн 86

Главный арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Капитан "Маккаби" Тель-Авив Эран Захави вывел команду на поле "Люблин Арены" с большим флагом Израиля на плечах, все игроки "Зари" вышли с большими флагами Украины на плечах. Такова реальность долгой войны и страданий. Луганчане уже привыкли к Еврокубковым матчам за границей, тель-авивцы же не играли нигде с пятого октября. Тренируясь в последний месяц двумя группами. Легионеры - в Европе, израильтяне - дома.

Впрочем, Валерий Кривенцов не очень верил в сильное падение формы "Маккаби" и недостаток его подготовки. И оказался прав. Да и Робби Кин отмечал, что очень доволен и даже удивлён хорошей формой своих игроков, их работой на тренировках, сплоченностью и голодом. Все это мы увидели сегодня. Не сказать, что и "Заря" не была голодна. Она очень старалась. Но качеством, организованностью и жесткостью уступила.

Обе команды известны своей скоростной игрой. "Маккаби" также известен атакой, голами. В первых своих 15-ти матчах сезона во всех турнирах перед перерывом он забил 41 мяч. "Заря" же известна крайней нестабильностью обороны, пропустившей в трех предыдущих матчах во всех турнирах семь мячей. Известна также активностью на флангах, как в ее пользу, так и против нее. Сегодня все это проявилось.

Луганчане начали несмело. Не прессинговали высоко. При этом не играли компактно. Мичин, оказавшийся на позиции "десятки" в 4-2-3-1, играл слишком высоко, слишком близко к Герреро. Оставляя разрывы в центре поля против трех опорников соперника. Соперник ещё и очень быстро переводил мяч на фланги, где прорывался активно и эффективно. В первые минут 20 "Заря" по игре явно уступала.

Хотя больше всего подвели ee действия на втором этаже. Уже с первых минут. Во время углового голландский центральный защитник Лукассен не просто перепрыгнул коллегу Батагова, но и выиграл у него позицию. Правда, получился пас головой назад. Но мяч попал в Яцыка, вернулся к Лукассену, а тот сумел мощно пробить пяткой спиной к воротам.

На 21-ой минуте наконец-то Герреро освободился и пробил метров с 18-ти. Чуть выше. После неудачного прерывания навеса Нагнойный пробивал. Москера, дебютировавший за "Маккаби", отбил. А в ответ на это центрфорвард Захави отошел назад из штрафной, навесил, а опорник Перец легко замкнул головой. Почти сразу же он же вновь замыкал головой. Турбаевский чудом перевёл мяч в перекладину.

"Заря" сумела усилить давление. Москера отбил три удара Антюха справа в интенсивном, но рабочем режиме. Вот удар Мичина с 17-ти метров первый вратарь сборной Панамы вытащил кончиками пальцев из-под перекладины. Мичин также отправил Герреро практически один-на-один, и Москере пришлось тащить ногой. А в итоге контратака, Милсон оттеснил двоих, обошел третьего, навесил справа, и Перец замкнул головой.

Рост Дора - 1.85 метра. То есть он не великан. Но номинальный опорник отлично умеет подключаться в штрафную из глубины и замыкать. В том числе головой. В Израиле это ни для кого не новость. На его счету уже восемь голов в нынешнем сезоне, в том числе четыре - в Лиге Конференций.

Во втором тайме "Маккаби" играл осторожнее, большей частью пытался просто спокойно держать мяч. В центре поля или даже на половине соперника. Хотя и удары нашёл. Турбаевский отбил такой от Коэна. "Заря" же пыталась или давить, или контратаковать, но в первые 20 минут тайма ничего не получалось. Контратака с фланга на фланг с прострелом и голом Мичина была отменена с помощью ВАР из-за офсайда в процессе.

На 67-ой минуте начали работать замены. Волошин пробил с 17-ти метров низом - стойка. Контратака вывела Кирюханцева слева, а тот нашёл Алефиренко в штрафной - и 1:3 на 74-ой минуте. Также Яцык пробил издали - Москера потащил пальцами из-под перекладины. Хотя и Захави в эти минуты выскочил на вратаря. Турбаевский отбил.

Ну а в концовке израильтяне сели в оборону и отбились от прострелов и ударов. Москере пришлось отбивать еще один из них.

Замечательный матч для нейтрального зрителя. Игра без центра поля, высокие скорости, 39 ударов по воротам, в том числе 21 - в створ. В обоих компонентах "Заря" победила - 25:14, 14:7. Но Москера сегодня был великолепен. Да и его оборона, несмотря на такое обилие ударов, не сказать чтобы провалилась сегодня. Провалилась оборона луганчан, позволившая простые голы. Здесь и речь о характере и качестве.

Теперь "Маккаби" опережает "Зарю" в борьбе за второе место с двухочковым преимуществом. "Гент" ушел вперед, "Брейдаблик" позади. Остался еще один очный матч, и в нем подопечным Кривенцова нужно играть сбалансированнее и ответственнее, особенно в обороне. А главное - реализовывать.