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Шансы есть. Заря может побороться за второе место в группе Лиги конференций

Лига конференций
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Нужно взять реванш у Маккаби

Шансы есть. Заря может побороться за второе место в группе Лиги конференций

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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В четверг, 9 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в котором луганская Заря противостояла израильскому Маккаби Тель-Авив. Встреча проходила в Люблине и завершилась победой гостей со счётом 1:3.

Единственный гол в составе украинской команды забил Даниель Алефиренко. После этого поражения подопечные Валерия Кривенцова располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с четырьмя очками в активе. Чтобы пройти в следующий раунд им необходимо обыграть Маккаби в ответном матче, у которого шесть очков.

Напомним, что ответный матч состоится 25 ноября.

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