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Шансы есть. Заря может побороться за второе место в группе Лиги конференций
Нужно взять реванш у Маккаби
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
В четверг, 9 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в котором луганская Заря противостояла израильскому Маккаби Тель-Авив. Встреча проходила в Люблине и завершилась победой гостей со счётом 1:3.
Единственный гол в составе украинской команды забил Даниель Алефиренко. После этого поражения подопечные Валерия Кривенцова располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с четырьмя очками в активе. Чтобы пройти в следующий раунд им необходимо обыграть Маккаби в ответном матче, у которого шесть очков.
Напомним, что ответный матч состоится 25 ноября.
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