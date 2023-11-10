Шансы есть. Заря может побороться за второе место в группе Лиги конференций

В четверг, 9 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в котором луганская Заря противостояла израильскому Маккаби Тель-Авив. Встреча проходила в Люблине и завершилась победой гостей со счётом 1:3.

Единственный гол в составе украинской команды забил Даниель Алефиренко. После этого поражения подопечные Валерия Кривенцова располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с четырьмя очками в активе. Чтобы пройти в следующий раунд им необходимо обыграть Маккаби в ответном матче, у которого шесть очков.

Напомним, что ответный матч состоится 25 ноября.