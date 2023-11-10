Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3

Если оценить характер игры, то "Заря" не была безнадежной. Украинская команда нанесла по воротам соперника более пятнадцати ударов, из которых добрый десяток нес опасность. Но легитимно забить удалось только однажды. Зато "Маккаби" стрелял не холостыми, а использовал почти все свои шансы. Разница в реализации сделала результат. Поговаривают, что этот результат определил отставку Валерия Кривенцова.

За игрой вживую наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Он делится с читателями своими лучшими работами.

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