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Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3

Лига конференций
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Последний матч Кривенцова в Заре?

Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Михаил Лозовой Автор UA-Футбол
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Если оценить характер игры, то "Заря" не была безнадежной. Украинская команда нанесла по воротам соперника более пятнадцати ударов, из которых добрый десяток нес опасность. Но легитимно забить удалось только однажды. Зато "Маккаби" стрелял не холостыми, а использовал почти все свои шансы. Разница в реализации сделала результат. Поговаривают, что этот результат определил отставку Валерия Кривенцова.

За игрой вживую наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Он делится с читателями своими лучшими работами.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 3Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 4Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 5Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 6Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 7Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 8Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 9Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 10Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 1Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 2Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 3Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 4Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 5Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 6Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 7Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 8Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 9Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 10Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 1Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 2Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 3Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 4Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 5Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 6Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 7Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 8Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 9Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 10Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 1Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 2Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 3Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 4Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 5Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 6Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 7Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 8Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 9Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 10Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 2Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 3Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 - фото 4
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