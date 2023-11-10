Маккаби Тель-Авив хочет провести домашний матч с Зарей в Сербии - Журналист

Отложенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей" может пройти в Сербии. Об этом пишет польский журналист Петр Шлонка в своем Telegram-канале.

По информации источника, для израильтян такой вариант является приоритетным. Скорее всего, поединок пройдет в Белграде (один из небольших стадионов) или на стадионе, где ФК "Чукарички" проводит свои матчи в Лиги конференций.

Кипр также является одним из вариантов, но большинство признаков указывает на Сербию.

Напомним, матч "Маккаби" - "Заря" должен был состояться 26 октября, но из-за войны в Израиле он не был сыгран. Позже УЕФА утвердил новую дату - 25 ноября.

Вчера луганчане уступили израильского клубу (1:3) в рамках четвертого тура группового раунда ЛК. Игра проходила в Люблине.