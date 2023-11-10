Оптимистическая трагедия. Акценты зрителя на игре Зари с Маккаби

После встречи в Люблине одолевают смешанные чувства. С одной стороны, уверенное поражение с гандикапом в два мяча, который был достигнут уже в середине первого тайма. Казалось бы, тоска и безнадега. С другой – сама игра не отпускала с седьмой минуты до финального свистка, и за наших таки не было стыдно.

Да, дебют был провален. Возможно, как это ни покажется странным, "Заре" понадобилось больше времени на адаптацию – я не удивлюсь. Затем она ринулась отыгрываться и получила вторично. После чего устроила уже штурм ворот "Маккаби" с пятью моментами за восемь минут, а завершился тайм третьим голом в ее ворота.

После перерыва соперник еще какое-то время попылил у наших ворот, и могло подуматься, что команда Кривенцова отчаялась и смирилась с поражением. Но в последнюю четверть матча она нашла в себе силы на второй вал атак. Причем, уже после не засчитанного гола Мичина. За которым последовала штанга Волошина, и у многих уже опустились бы руки.

Но они не сдавались до конца. Правда, сумев добиться лишь гола престижа. Но престиж этот, как и футбольную честь свою, сохранили и лица не потеряли. И вот я нахожу в ваших комментах глубокомысленное изречение: "Без желания". Ей-богу, иногда лучше промолчать – чтобы не выглядеть глупо.

Можно ли весь матч биться как рыба об лед, создав чертову дюжину моментов (к слову, даже не помню, когда у наших их столько было), без желания? Вопрос, конечно, интересный. А если ты отслеживаешь ход матча по изменению счета на табло, то хоть не пытайся рассуждать об игре. Без понятия.

И это еще мне повезло не наткнуться на "игры патриотов": дескать, смотрите, как израильтяне сплотились в тяжкую годину и воюют на поле за свою родину – не то, что наши бесхребетные. И далее в таком разрезе. Что вообще делают тут люди, которые уверены, что победа на футбольном поле достигается сугубо на морально-волевых?

Думаю, как раз в этом "Заря" не проиграла. Она могла уступить в тактике, мастерстве, в какие-то фрагменты игры – в движении, в слаженности командных действий, в везении в конце концов. Но только не в настрое на игру и желании победить.

И лично мне, несмотря ни на что, команда Кривенцова понравилась. В отличие от многих и многих наших представителей в групповых турнирах в былые годы. Она не мучилась, не тянула лямку, не вспахивала газон – она ярко играла для зрителя, давая играть сопернику. Как, впрочем, и наоборот: "Маккаби" позволил ей играть в привлекательный футбол.

И какая разница, почему именно? Если вы смотрите игру не исключительно ради результата своей команды – ради футбола, такая игра не могла не понравиться. Два десятка угроз воротам, в общей сложности – что еще нужно? При этом у "Зари" их было вдвое больше. Можно сетовать на их качество, на плохую реализацию, но только не на желание играть.

И вот за него-то я и готов простить играющей команде Кривенцова конкретную вчерашнюю неудачу.

Не все понятно с отмененным голом. Обратился к коллеге Юстасу, но и он не пролил света: "Так и не понял. Возможно, "вне игры" по второй передаче, но там под углом. Раз отменили, наверное, было. Кроме этого других вариантов нет". Шла 57-я минута, и времени на два оставшихся гола у нас было до утра, да и сил, как оказалось, хватало.

Через девять минут случится удар Волошина в стойку ворот "Маккаби". Алефиренко забьет еще через восемь. А три последних шанса "слопает" ненасытный в этот вечер кипер Москеро: насчитал у него аж одиннадцать приличных сэйвов! Собственно, это все моменты "Зари", кроме гола и штанги. Еще один раз Герреро смазал, но там такое…

Как бы и точность ударов присутствовала, ну что ты будешь делать! Ну, разве что капризничать просто потому, что мяч не прошел мимо вратаря в сетку, как это делает моя жена. Ей простительно – она женщина. Или уже и такая констатация факта нынче считается сексизмом?

До перерыва самыми заметными фигурами у нас были Антюх и Герреро. После – вышедший на последние полтайма Алефиренко. У "Маккаби", помимо вратаря, больше других запомнились автор дубля Перец и Захави.

Если говорить о том, насколько нынешняя "Заря" соответствует уровню группы Лиги конференций, то для меня такого вопроса не существует. Уж поболе многих представителей УПЛ, беспросветно прозябавших в Европе. Эта команда играет в футбол, а не отбывает футбольную повинность, и еще ни разу в трех матчах страну не позорила.

Что касается шансов на плей-офф, то беглый взгляд на табличку тоже бодрит. Вроде как, выигрывайте "ответку", обходите "Маккаби" - и будет вам счастье. На мой взгляд, игра показала, что это вполне реально. Но не все так просто.

После этого мы едем в Гент к лидеру группы, а они – в Исландию. "Брейдаблик", как ни упирался, очков пока взять не может. Предположим, он опять проигрывает, а мы играем вничью – и вот уже "Маккаби" вновь на втором месте.

А в заключительном туре "Маккаби" принимает "Гент", который, между прочим, та самая предполагаемая ничья с "Зарей" уже выводит в плей-офф. И наша победа над "Брейдабликом" будет как мертвому припарки.

То есть, выигрывать теперь нужно, скорее всего, и у тех, и у других.

Не позавидуешь Кривенцову. У его команды и так был тяжелый график, а теперь его еще пересобачили из-за ситуации в Израиле. А уже через три дня после Люблина ей играть в УПЛ. И после стольких отданных эмоций в игре "без желания", на фоне этой неудачи, бороться за место под солнцем. Похоже, шансы ЛНЗ в этой встрече будут немалыми.

P.S. Увидел информацию об увольнении главного тренера лишь после написания статьи. Возникли серьезные сомнения в компетенции клубного руководства. Как будто комментов начитались. Боюсь, УПЛ может потерять перспективную команду и приобрести взамен еще одну заурядную. В лучшем случае, конечно.

Все фото - UA-Футбол