Александр Кучер: Слишком уж велики были проблемы Зари в обороне

Вчерашний поединок луганской "Зари" с тель-авивским "Маккаби" в групповом раунде Лиги Конференций (1:3) оставил неоднозначные впечатления. Луганчане были больше нацелены на ворота израильской команды, однако процент реализации у них оказался значительно хуже, чем у соперника.

А что думает по поводу поражения "Зари" один из представителей нашего тренерского корпуса Александра Кучер, который недавно возглавлял "Днепр-1"? Вот что сказал 41-летний специалист в комментарии корреспонденту UA-Футбол.

- Обе команды, что называется, играющие – они любят играть с мячом, - начал Кучер. – Матч получился интересным, у каждого из соперников было достаточно моментов для взятия ворот. Во время атак "Зари" возникали хорошие голевые моменты, команда могла забивать, но… А вот в обороне было тяжело, и мы видели, что статичными были защитники. Были забросы в штрафную площадь луганчан, после одного из которых один игрок "Маккаби" забивает мяч, когда четверо защитников смотрят на него. Уж слишком велики у "Зари" были проблемы в обороне. После этих ошибок уже после завершения первого тайма все было понятно. Во второй половине встречи израильская команда играла "по счету" и в этой ситуации что-то исправить луганчанам было тяжело. Да, один гол в их исполнении не был засчитан, затем забили еще один мяч, но изменить что-то на большее "Заре" не удалось.

- Как думаете, не рано ли произошла отставка вашего коллеги Валерия Кривенцова, проработавшего в ней чуть больше двух месяцев?

– Мне трудно это комментировать, ведь я точно не знаю, было это решение руководства клуба, самого Кривенцова или общее. Как бы ни было, а оно принято. Так что дальше посмотрим, как оно будет. Могу сказать, что в качестве специалиста Валерий Кривенцов зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он умеет работать, это хороший тренер. По крайней мере, именно так я считаю.