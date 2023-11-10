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Вантух: Заря продемонстрировала неплохую командную игру, вот только не обошлось без индивидуальных ошибок

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Вантух: Заря продемонстрировала неплохую командную игру, вот только не обошлось без индивидуальных ошибок

Фото: ФК Зоря Луганськ

UA-Футбол
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Защитник луганской "Зари" Роман Вантух рассказал, чего не хватило "Заре", чтобы добиться положительного результата в игре с "Маккаби" Тель-Авив.

- Поединок оставил двойственное впечатление. С одной стороны мне понравились действия футболистов "Зари" на чужой половине поля, они наступали широким фронтом, хорошо комбинировали, создавали голевые моменты. С другой стороны, я был шокирован ошибками защитников "Зари".

- Почему команда повторяет такие же ошибки, как в матчах со "Славией"?

- В столице Чехии нам где-то повезло, потому что поймал кураж наш вратарь Турбаевский и у хозяев с прицелом возникли проблемы. Вчера же сложилось впечатление, что залетало все, что летело в створ ворот. Поэтому и огрехи в защите так бросались в глаза.

- С партнерами по команде контактировал после матча в Люблине?

- Да, они очень разочарованы результатом. Хотя, как по мне, продемонстрировали неплохую командную игру, вот только не обошлось без индивидуальных ошибок, повлиявших на итог. Поэтому я считаю, что "Заря" заслуживала лучшей судьбы. Радует, что ребята настроены по-боевому и очень хотят взять реванш у "Маккаби" 25 ноября в перенесенном поединке первого круга.

- Ты уже сможешь помочь "Заре" в этом противостоянии?

- К сожалению, нет. В календарном матче 12 тура чемпионата УПЛ с "Полесьем" я травмировал плечевой сустав и планирую вернуться в строй в начале декабря и принять участие в поединках с "Рухом" и "Кривбассом".

Напомним, что "Заря" проиграл "Маккаби" со счетом 1:3.

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Источник:
Sport.ua Спорт.ua
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