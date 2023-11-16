Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маккаби Тель-Авив сыграет с Зарей в Сербии
Маккаби выбрали место, где сыграют с луганчанами
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
"Маккаби" Тель-Авив примет "Зарю" в Сербии, сообщает ONE. "Желтые" выбрали место, где сыграют в Лиге Конференций: в Бачке Тополе, что неподалеку от города Войводина, где пройдут матчи с украинцами, а затем с "Гентом".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сегодня УЕФА утвердил выбор стадиона "желтых". Матч пройдет без зрителей. Стадионом, на котором будут проходить игры, станет ТСК. На нем играет местная команда, которая ныне участвует в групповом турнире Лиги Европы.
Отметим, что команды из Израиля не могут играть дома из-за войны с Палестиной.
Популярное сейчас
- Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
- ВСУ ликвидировали 1330 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Уклонист Мудрик, таинственный спарринг СБУ и первая женщина-тренер в Бундеслиге. Главные новости за 15 ноября
- Судаков: Заинтересованность Ювентуса? Приятно, но это клубы выбирают игроков, а не наоборот
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО