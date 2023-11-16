Маккаби Тель-Авив сыграет с Зарей в Сербии

"Маккаби" Тель-Авив примет "Зарю" в Сербии, сообщает ONE. "Желтые" выбрали место, где сыграют в Лиге Конференций: в Бачке Тополе, что неподалеку от города Войводина, где пройдут матчи с украинцами, а затем с "Гентом".

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Сегодня УЕФА утвердил выбор стадиона "желтых". Матч пройдет без зрителей. Стадионом, на котором будут проходить игры, станет ТСК. На нем играет местная команда, которая ныне участвует в групповом турнире Лиги Европы.

Отметим, что команды из Израиля не могут играть дома из-за войны с Палестиной.