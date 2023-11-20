УЕФА изменил время начала матча Маккаби - Заря

УЕФА изменил время начала перенесенного матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей".

Дата матча не изменилась - 25 ноября, однако начало поединка перенесено на 17:30 по киевскому времени, сообщает офсайт УЕФА.

Ранее начало матча было запланировано на 19:45.

Номинально домашняя для израильтян игра пройдет в Сербии на стадионе "ТСЦ Арена" (Бачка-Топола). Стадион может вместить до 4500 зрителей.

Напомним, что "Заря" занимает 3-е место в своей группе, набрав 4 очка. Возглавляет таблицу "Гент" (10 очков в 4 матчах), на втором месте "Маккаби" (2-е место, 6 очков в 3 матчах).