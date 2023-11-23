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Самолетом из Тель-Авива. Маккаби отправился в Сербию на матч с Зарей

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Игра уже в эту субботу

Самолетом из Тель-Авива. Маккаби отправился в Сербию на матч с Зарей

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Вчера утром, 22 ноября "Маккаби" Тель-Авив отправился на матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций против "Зари", который пройдет 25 ноября в Сербии.

Израильская команда вылетела самолетом из международного аэропорта имени Бен Гуриона. Поединок состоится на стадионе "ТСЦ Арена" (Бачка-Топола). Стадион может вместить до 4500 зрителей.

Напомним, матч "Маккаби" - "Заря" должен был состояться 26 октября, но из-за войны в Израиле он был перенесен.

"Заря", в свою очередь, выехала на игру 21 ноября и будет добираться через Польшу, а уже оттуда отправится в Сербию. На следующий день, после матча с "Маккаби" луганчане возьмут курс на Бельгию, где сыграют игру 5-го тура группового этапа Лиги конференций против "Гента", которая запланирована на 30 ноября.

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Источник:
maccabi-tlv.co.il
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