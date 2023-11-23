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Стало известно, кто обслужит матч Маккаби Тель-Авив – Заря

Лига конференций
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Все судьи - из Швейцарии

Стало известно, кто обслужит матч Маккаби Тель-Авив – Заря

Фото: Freshfocus/ Автор - Marc Schumacher

Новина українською

УЕФА назначал судейскую бригаду на матч 3-го тура группового раунду Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей".

Главным арбитром выступит Лукас Фендрих из Швейцарии. На линиях ему будут помогать соотечественники Йонас Эрни и Гийом Майре. Обязанности четвертого рефери исполнит Йоханнес фон Мандах.

Ответственным за систему VAR будет Лионель Чуди, его помощник - Лука Чибелли. Оба тоже швейцарцы.

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Матч "Маккаби" Тель-Авив - Заря состоится в субботу, 25 ноября в Сербии. Начало - в 17:30 по Киеву.

Напомним, что "Заря" занимает 3-е место в своей группе, набрав 4 очка. Возглавляет таблицу "Гент" (10 очков в 4 матчах), на втором месте "Маккаби" (6 очков в 3 матчах). Четвертый - "Брейдаблик" (0 очков в 4 матчах).

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Источник:
UEFA
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