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Герреро отправился вместе с Зарей в Сербию на матч против Маккаби
Луганчане совершат полет из Польши
Фото: ФК Зоря
"Заря" прибыла в Польшу и уже оттуда вылетит в Сербию на выездной матч против "Маккаби" Тель-Авив.
Вместе с командой находится и панамский форвард Эдуардо Герреро. Ранее ТаТоТаке писали, что легионер самовольно покинул расположение клуба после формально домашней игры с израильтянами (1:3). Футболист не возвращался в Украину, где луганчан ожидал поединок 14-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:2), а сразу полетел в расположение национальной сборной.
Причиной отъезда Герреро называли конфликт с Валерием Кривенцовым. Покидая "Зарю", панамец элементарно не был в курсе того, что Кривенцов уйдет в отставку. Сообщалось, что Герреро, скорее всего, получит штраф.
Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций "Маккаби" Тель-Авив - "Заря" пройдет завтра, 25 ноября и начнется в 17:30.
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