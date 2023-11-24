Тренер Зари - перед Маккаби: Судя по искрам на тренировке, все готовы бороться и добиваться результата

Главный тренер " Зари " Юрий Коваль поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив, который состоится в субботу, 25 ноября, и начнется в 17:30.

- Начну с того, что, к сожалению, в Украине и Израиле идет война. Наши страны показывают мужество и борьбу. Надеюсь и вижу по лицам ребят, что готовы завтра выйти на поле и бороться. Каков будет результат, неизвестно. Футбол – непредсказуемый вид спорта. Но то, что мы будем пытаться сыграть, используя наши сильные стороны – это факт.

- Можно ли назвать завтрашнюю игру против "Маккаби" в каком-то смысле ключевой для нас?

- Для нас сейчас ключевые все игры – и в Лиге конференций, и в чемпионате. Турнирная таблица позволяет нам бороться за еврокубковую весну, а в чемпионате нужно подниматься выше. Место, на котором мы сейчас находимся в чемпионате – некомфортное для нас, мягко говоря. Это место не соответствует имени "Зари".

- Все ли готовы к завтрашнему поединку?

- Судя по искрам на сегодняшней тренировке, все готовы бороться и добиваться результата.