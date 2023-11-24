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Хавбек Зари - перед Маккаби: Пропустили три мяча после трех навесов -это недопустимо

Лига конференций
Обновлено

У Зари все еще есть шансы зацепиться за плей-офф

Хавбек Зари - перед Маккаби: Пропустили три мяча после трех навесов -это недопустимо

zarya-lugansk.com

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Полузащитник "Зари" Петар Мичин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив, который состоится в субботу, 25 ноября, и начнется в 17:30.

"Надеюсь, что завтра нас ждет другая игра, чем была в Польше. Будем стараться играть также на атаку, создавать моменты и реализовывать их. Мы создали много шансов в первом матче, но не забили столько, сколько должны были забивать. Верю, что сможем завтра поправить ситуацию.

Также надеюсь, что в обороне эта игра будет лучше для нас и мы не допустим ошибок.

Пропустили три мяча после трех навесов. Это недопустимо. Следует внимательнее играть в обороне и реализовывать собственные моменты завтра", - сказал Мичин.

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Источник:
ФК Зоря
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