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Маккаби Тель-Авив - Заря: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Где покажут в прямом эфире матч Маккаби Тель-Авив - Заря, Лига конференций, 25 ноября 2023

Маккаби Тель-Авив - Заря: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

УЕФА решил провести перенесенный матч третьего тура Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей" в субботу. Победа в этой игре позвлит украинской команде подняться на второе место в своей группе.

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Матч третьего тура Лиги конференций “Маккаби” Тель-Авив – “Заря” состоится в субботу, 25 ноября. Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1 платформе Megogo.

Начало матча “Маккаби” Тель-Авив – “Заря” в 17:30.

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Трансляція матчу Маккабі Тель-Авів - Зоря
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Маккаби Тель-Авив – Заря на UA-Футбол>>.

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