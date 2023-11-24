Маккаби Тель-Авив - Заря: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

УЕФА решил провести перенесенный матч третьего тура Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей" в субботу. Победа в этой игре позвлит украинской команде подняться на второе место в своей группе.

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Матч третьего тура Лиги конференций “Маккаби” Тель-Авив – “Заря” состоится в субботу, 25 ноября. Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1 платформе Megogo.

Начало матча “Маккаби” Тель-Авив – “Заря” в 17:30.

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