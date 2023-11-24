Маккаби Тель-Авив – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций

UA-Футбол организует комментарий перенесенного поединка 3-го тура группового этапа третьего по значимости клубного европейского турнира между луганской "Зарей" и "Маккаби" из Тель-Авива.

Из-за нападения ХАМАС на Израиль матч между командами в третьем туре соревнования был перенесен. Зато домашний для "Зари" поединок в Люблине был сыгран по расписанию. Смогут ли луганчане взять реванш? Сделают ли выводы касательно игры без мяча? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 ноября – в 17:25 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский