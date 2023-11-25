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Маккаби (Тель-Авив) - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Маккаби Тель-Авив - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
"Маккаби" и "Заря" не сыграли вовремя из-за войны, вспыхнувшей в Израиле. Поэтому командам приходится проводить матч третьего тура Лиги конференций в непривычный день – субботу. Очень важная игра в контексте перспектив выхода и группы.
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Матч 3-го тура ЛК состоится в субботу, 25-го ноября, в 17:30. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига конференций, третий тур
25 ноября 2023. Бачка-Топола, “TSC Арена”
“Маккаби” Тель-Авив 17:30 “Заря”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Трансляція матчу Маккабі Тель-Авів - ЗоряСмотреть трансляцию
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