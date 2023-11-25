Маккаби (Тель-Авив) - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Маккаби" и "Заря" не сыграли вовремя из-за войны, вспыхнувшей в Израиле. Поэтому командам приходится проводить матч третьего тура Лиги конференций в непривычный день – субботу. Очень важная игра в контексте перспектив выхода и группы.

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Матч 3-го тура ЛК состоится в субботу, 25-го ноября, в 17:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига конференций, третий тур

25 ноября 2023. Бачка-Топола, “TSC Арена”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол