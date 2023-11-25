  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Маккаби (Тель-Авив) - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маккаби (Тель-Авив) - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Маккаби Тель-Авив - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Маккаби (Тель-Авив) - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Маккаби" и "Заря" не сыграли вовремя из-за войны, вспыхнувшей в Израиле. Поэтому командам приходится проводить матч третьего тура Лиги конференций в непривычный день – субботу. Очень важная игра в контексте перспектив выхода и группы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 3-го тура ЛК состоится в субботу, 25-го ноября, в 17:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига конференций, третий тур

25 ноября 2023. Бачка-Топола, “TSC Арена”

“Маккаби” Тель-Авив 17:30 “Заря”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Маккабі Тель-Авів - Зоря
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Маккаби Тель-Авив – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций
yellow-arrow
Маккаби Тель-Авив - Заря. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 25.11.2023
yellow-arrow
Хавбек Зари - перед Маккаби: Пропустили три мяча после трех навесов -это недопустимо
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости