ЛК. Маккаби Тель-Авив – Заря 3:2. О евровесне можно забыть

Сегодня в городе Бачка-Топола (Сербия) на поле "ТСЦ Арены" состоялся перенесенный матч третьего тура группового турнира Лиги конференций, в котором встречались "Маккаби" из Тель-Авива и луганская "Заря".

В предыдущей игре "Маккаби" обыграло украинцев со счетом 3:1. Луганский коллектив имел ряд моментов, но низкая реализация и провальная игра в защите привела к поражению. После этого поражения главного тренера команды Валерия Кривенцова отправили в отставку. Пока вместо него работает Юрий Коваль.

Прошлый матч с "Зарей" стал для лидера чемпионата Израиля первой официальной игрой больше чем за месяц, но после нее уже прошло 16 дней. С игровым тонусом у нашего соперника были существенные проблемы.

Украинцам в этом матче нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на евровесну. Тем не менее, кадровая ситуация перед этой игрой была не лучшая. Из-за повреждений не смогли сыграть Викентий Волошин и Александр Яцык.

Украинцы в начале встречи пытались сразу после потери мяча вступать в отбор. Однако основное внимание подопечные Коваля все же уделяли защите, ведь в этом звене у наших ребят были существенные проблемы. У номинальных хозяев мало что получалось в позиционном футболе, и в этом заслуга луганского коллектива. Прижать "Зарю" к своим воротам соперникам не удавалось. Никто не хотел рисковать, понимая ведь цену ошибки.

Первый удар в направлении ворот случился на 15-й минуте, но Захави пробил мимо дальней штанги. Невнимательно в этом эпизоде сыграл Батагов, но хорошо, что лидеру "Маккаби" не хватило точности. С каждой минутой коллектив из Тель-Авива прибавлял в активности, но украинцы держались и старались не проваливаться.

Напряжение у наших ворот росло, а с переходом в атаку были существенные проблемы. Много ошибались подопечные Коваля в переходной фазе. По состоянию на середину тайма израильский коллектив преобладал во владении мячом 60% на 40%. Постепенно росла потребность в валидоле для украинских болельщиков. Первую хорошую атаку для "Зари" стоит отметить на 32-й минуте, но Мичин пробил прямо в руки голкиперу. Наконец удалось быстро доставить мяч в заключительную треть поля.

В конце первого тайма Каниховски реализовал выход один на один, но у него зафиксировали положение вне игры. Могли доиграться защитники "Зари". Довольно однообразно в атаке играли подопечные Кина. Однако в компенсированное к первому тайма время они все же забили. Захави шикарным ударом из-за пределов штрафной попал в девятку – 1:0. Обидно, но к этому все шло...

Уже на первой минуте второй половины встречи все вопросы о победителе матча были сняты. После передачи с правого фланга мяч отскакивает от Чурка и залетает в штрафную, где его подбирает Перец и переигрывает Турбаевского, позволяя мячу залететь в ворота. Все планы украинской команды были разрушены.

Этот гол существенно отразился на психологии футболистов "Зари", которые, кажется, уже не верили в собственные силы. Ошибки, ошибки и снова ошибки. Так можно охарактеризовать игру украинской команды. А вот номинальные хозяева по счету играли уверенно. На 60-й минуте после прострела Каниховски расстрелял ворота Перец – 3:0. Грустно было наблюдать за безвольной игрой команды, которая в прошлом сезоне такого себе не позволяла.

Без гола престижа украинцы все же не покинули поле. После передачи Горбача пяткой отправил мяч в сетку Герреро – 3:1. Нападающий "Зари" забивает в ворота своей бывшей команды. Этот гол прибавил гостям уверенности в собственных силах, и они до минимума сократили отставание в счете. После передачи Антюха отличился Горбач – 3:2.

В итоге, после поражения у "Зари" остается четыре очка, а у "Маккаби" уже девять. Уже очевидно, что выйти из группы не получится. Имеем то, что имеем.

Лига конференций. 3-й тур

"Маккаби" - "Заря" 3:2

Голы: Захави (45+2), Перец (46,60) - Герреро (71), Горбач (88)

Стартовый состав "Зари" (4-5-1): Турбаевский – Снурницын, Джордан, Батагов, Алефиренко – Антюх, Нагойный, Чурко, Мичин, Кирюханцев – Герреро

Стартовый состав "Маккаби" Тель-Авив (4-3-3): Москера – Ревиво, Саборит, Лукассен, Коэн – Каниховски, ван Оверем, Перец – Милсон, Захави, Битон