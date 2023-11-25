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Известны игроки луганской Зари, которые не сыграют против Маккаби
Сможет ли достойно противостоять Заря без Волошина и Яцыка
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Сегодня в 17:30 состоится отложенный матч Лиги конференций между "Маккаби" и "Зарей". Стало известно, какие игроки луганского клуба не смогут принимать участие в матче.
Скорее всего, полузащитник Викентий Волошин не примет участие в игре, ведь получил травму голеностопа в последнем матче УПЛ против "ЛНЗ". Также на игре будет отсутствовать хавбек Александр Яцык из-за дискомфорта в колене.
Напомним, что в первом матче "Маккаби" обыграло "Зарю" со счетом 3:1, сейчас "Заря" занимает третье место в Лиге конференций. Сайт UA-Футбол проведет аудио онлайн-трансляцию игры.
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