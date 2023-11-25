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Известен стартовый состав Зари на матч с Маккаби

Лига конференций
Обновлено

Поединок начнется в 17:30

Известен стартовый состав Зари на матч с Маккаби

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Команды объявили стартовые составы на перенесенный матч 3-го тура Лиги Конференций между луганской "Зарей" и израильским "Маккаби".

Стартовые составы:

"Заря": Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев, Чурко (К), Мичин, Нагнойный, Алефиренко, Антюх, Герреро.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Данченко, Дрышлюк, Жан Клод, Мишнев, Горбач, Бугай.

"Маккаби" Тель-Авив: Москера, Коэн, Лукассен, Саборит, Ревиво, Перец, ван Оверем, Каниховски, Битон, Захави, Мильсон.

Запасные: Бондозу, Майкон, Тененбаум, Биттон, Голаса, Давида, Давидзада, Ейни, Коэн, Мишпати, Тургеман, Шахар.

Сейчас "Заря" занимает третье место в группе, набрав 4 очка. "Маккаби Тель-Авив" идет вторым, опережая луганский клуб на 2 балла. В 4-м туре, который состоялся ранее, украинская команда уступила израильскому коллективу со счетом 1:3.

Матч начнется в 17:30.

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Источник:
uefa.com
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