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Заря пропускает в конце первого тайма. Видео гола
Гол в раздевалку
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Луганская "Заря" пропускает в конце первого тайма. Автором гола стал Захави с передачи Каниловски.
Счет после первого тайма 1:0 в пользу израильского клуба.
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