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Заря пропускает в конце первого тайма. Видео гола

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Гол в раздевалку

Заря пропускает в конце первого тайма. Видео гола

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Луганская "Заря" пропускает в конце первого тайма. Автором гола стал Захави с передачи Каниловски.

Счет после первого тайма 1:0 в пользу израильского клуба.

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