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Заря пропускает второй гол от Маккаби
Шансов остается все меньше
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
В начале второго тайма "Заря" снова пропустила гол. На 47-й минуте отличился Перец.
Перед этим, в конце первой половины игры, луганчане пропустили от Захави. Таким образом, по состоянию на данный момент "Маккаби Тель-Авив" побеждает 2:0.
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