Заря пропускает второй гол от Маккаби

В начале второго тайма "Заря" снова пропустила гол. На 47-й минуте отличился Перец.

Перед этим, в конце первой половины игры, луганчане пропустили от Захави. Таким образом, по состоянию на данный момент "Маккаби Тель-Авив" побеждает 2:0.



Следите за матчем Лиги Конференций с помощью аудиотрансляции от UA-Футбол.