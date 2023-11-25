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Заря пропускает второй гол от Маккаби

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Шансов остается все меньше

Заря пропускает второй гол от Маккаби

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В начале второго тайма "Заря" снова пропустила гол. На 47-й минуте отличился Перец.

Перед этим, в конце первой половины игры, луганчане пропустили от Захави. Таким образом, по состоянию на данный момент "Маккаби Тель-Авив" побеждает 2:0.

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