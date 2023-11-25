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Последний гвоздь. Заря пропускает третий от Маккаби

Лига конференций
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Неудачный поединок от луганского клуба

Последний гвоздь. Заря пропускает третий от Маккаби

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Луганский клуб пропускает третий гол от своих оппонентов. Дон Перетз делает голевой дубль, а Каниковски отдает второй ассист в матче.

Украинский клуб остается на третьей строчке, имея в своем активе 4 очка. У израильского клуба 9.

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