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Гол престижа? Заря забивает в середине второго тайма
Герреро спасает от разгрома
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
"Заря" все же смогла не оставить ворота соперника сухими. Эдуардо Герреро отметился голом в ворота "Маккаби" на 71-й минуте поединка с передачи Горбача.
Был ли это гол престижа, или луганчане смогут добыть очки?
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2023 в 19:15
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