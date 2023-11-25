  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Гол престижа? Заря забивает в середине второго тайма
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол престижа? Заря забивает в середине второго тайма

Лига конференций
Обновлено

Герреро спасает от разгрома

Гол престижа? Заря забивает в середине второго тайма

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

"Заря" все же смогла не оставить ворота соперника сухими. Эдуардо Герреро отметился голом в ворота "Маккаби" на 71-й минуте поединка с передачи Горбача.

Был ли это гол престижа, или луганчане смогут добыть очки?

По теме
yellow-arrow
Таблица группы Зари в Лиге Конференций. Математические шансы есть, а вот реальные...
yellow-arrow
ЛК. Маккаби Тель-Авив – Заря 3:2. О евровесне можно забыть
yellow-arrow
Второй мяч Зари! Горбач делает счет 3:2. ВИДЕО
Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
25.11.2023 в 19:15
в УПЛ они тоже так играют--отдайте Алефиренко в ЧО -он там играл а у вас нет Заря это не его команда угробите пацана
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.11.2023 в 19:15
в УПЛ они тоже так играют--отдайте Алефиренко в ЧО -он там играл а у вас нет Заря это не его команда угробите пацана
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости