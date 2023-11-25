  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Второй мяч Зари! Горбач делает счет 3:2. ВИДЕО
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Второй мяч Зари! Горбач делает счет 3:2. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено

До ничьи остался один гол

Второй мяч Зари! Горбач делает счет 3:2. ВИДЕО

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Луганська "Зоря" забиває другий гол та збільшує шанси на нічийний результат. Ігор Горбач після передачі Дениса Антюха реалізує момент на 88-й хвилині поєдинку. Загальний рахунок в матчі 3:2 на користь ізраїльського клубу.

По теме
yellow-arrow
Таблица группы Зари в Лиге Конференций. Математические шансы есть, а вот реальные...
yellow-arrow
ЛК. Маккаби Тель-Авив – Заря 3:2. О евровесне можно забыть
yellow-arrow
Гол престижа? Заря забивает в середине второго тайма
Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости