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Второй мяч Зари! Горбач делает счет 3:2. ВИДЕО
До ничьи остался один гол
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Луганська "Зоря" забиває другий гол та збільшує шанси на нічийний результат. Ігор Горбач після передачі Дениса Антюха реалізує момент на 88-й хвилині поєдинку. Загальний рахунок в матчі 3:2 на користь ізраїльського клубу.
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