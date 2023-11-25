Таблица группы Зари в Лиге Конференций. Математические шансы есть, а вот реальные...

Сегодня "Заря" и "Маккаби Тель-Авив" сыграли в Сербии перенесенный матч 4-го тура группового этапа Лиги Конференций. Луганчане на 60-й минуте проигрывали 3:0, однако до конца игрового времени сумели отквитать 2 мяча усилиями Герреро и Горбача. На третий гол не хватило времени, так что поражение 3:2.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После 4-х сыгранных матчей с 6-и, на первом месте "Гент" с 10-ю очками. За ним размещается "Маккаби", у которого на бал меньше. У "Зари" всего 4 очка, а у "Брейдаблика" 0.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Гент 4 3 1 0 11-3 +8 10 2 "Маккаби" 4 3 0 1 9-7 +2 9 3 Заря 4 1 1 2 5-7 -2 4 4 "Брейдаблик" 4 0 0 4 4-12 -8 0

Напомним, что в группах Лиги Конференций до следующего этапа проходят 2 лучшие команды. Остальные – вылетают. Таким образом, остаются 2 варианта, по которым украинской команде удастся выйти из группы - 2 победы над "Гентом" и "Брейдабликом" и 2 поражения "Маккаби" во встречах с теми же командами. Или надеяться на 2 поражения "Гента": с украинцами и "Маккаби" и опять же брать 6 очков в последних матчах.

Следующий матч "Заря" сыграет 30 ноября против лидера группы – "Гента". Результат первого круга – 1:1.