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Таблица группы Зари в Лиге Конференций. Математические шансы есть, а вот реальные...

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Дела плохи

Таблица группы Зари в Лиге Конференций. Математические шансы есть, а вот реальные...

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Заря" и "Маккаби Тель-Авив" сыграли в Сербии перенесенный матч 4-го тура группового этапа Лиги Конференций. Луганчане на 60-й минуте проигрывали 3:0, однако до конца игрового времени сумели отквитать 2 мяча усилиями Герреро и Горбача. На третий гол не хватило времени, так что поражение 3:2.

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После 4-х сыгранных матчей с 6-и, на первом месте "Гент" с 10-ю очками. За ним размещается "Маккаби", у которого на бал меньше. У "Зари" всего 4 очка, а у "Брейдаблика" 0.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Гент 4 3 1 0 11-3 +8 10
2 "Маккаби" 4 3 0 1 9-7 +2 9
3 Заря 4 1 1 2 5-7 -2 4
4 "Брейдаблик" 4 0 0 4 4-12 -8 0

Напомним, что в группах Лиги Конференций до следующего этапа проходят 2 лучшие команды. Остальные – вылетают. Таким образом, остаются 2 варианта, по которым украинской команде удастся выйти из группы - 2 победы над "Гентом" и "Брейдабликом" и 2 поражения "Маккаби" во встречах с теми же командами. Или надеяться на 2 поражения "Гента": с украинцами и "Маккаби" и опять же брать 6 очков в последних матчах.

Следующий матч "Заря" сыграет 30 ноября против лидера группы – "Гента". Результат первого круга – 1:1.

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Заря (Луганск) Лига конференций
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Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
25.11.2023 в 20:04
А если два поражения Гента? Тогда у нас с Гентом будет 10 очков ( при условии 2-х последних выигрышей Зари) и по личным встречам мы тоже проходим? То есть шансы кое-какие есть. Но надо совершить подвиг - обыграть Гент на его поле
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Комментарии 2
Siren05 (Мариуполь)
25.11.2023 в 20:04
А если два поражения Гента? Тогда у нас с Гентом будет 10 очков ( при условии 2-х последних выигрышей Зари) и по личным встречам мы тоже проходим? То есть шансы кое-какие есть. Но надо совершить подвиг - обыграть Гент на его поле
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vlapa (Киев)
25.11.2023 в 20:16
яке "проходим"? Гент буде на 1-му місці. Зорі бажаю перемог, але це вже не та команда, не та
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