Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таблица группы Зари в Лиге Конференций. Математические шансы есть, а вот реальные...
Дела плохи
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Сегодня "Заря" и "Маккаби Тель-Авив" сыграли в Сербии перенесенный матч 4-го тура группового этапа Лиги Конференций. Луганчане на 60-й минуте проигрывали 3:0, однако до конца игрового времени сумели отквитать 2 мяча усилиями Герреро и Горбача. На третий гол не хватило времени, так что поражение 3:2.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После 4-х сыгранных матчей с 6-и, на первом месте "Гент" с 10-ю очками. За ним размещается "Маккаби", у которого на бал меньше. У "Зари" всего 4 очка, а у "Брейдаблика" 0.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Гент
|4
|3
|1
|0
|11-3
|+8
|10
|2
|"Маккаби"
|4
|3
|0
|1
|9-7
|+2
|9
|3
|Заря
|4
|1
|1
|2
|5-7
|-2
|4
|4
|"Брейдаблик"
|4
|0
|0
|4
|4-12
|-8
|0
Напомним, что в группах Лиги Конференций до следующего этапа проходят 2 лучшие команды. Остальные – вылетают. Таким образом, остаются 2 варианта, по которым украинской команде удастся выйти из группы - 2 победы над "Гентом" и "Брейдабликом" и 2 поражения "Маккаби" во встречах с теми же командами. Или надеяться на 2 поражения "Гента": с украинцами и "Маккаби" и опять же брать 6 очков в последних матчах.
Следующий матч "Заря" сыграет 30 ноября против лидера группы – "Гента". Результат первого круга – 1:1.
Популярное сейчас
- Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Роналду забил за Аль-Наср с 30 метров, перекинув голкипера – ВИДЕО
- Россияне атаковали Киев рекордным количеством дронов Shahed. После падение обломков загорелся детсад
- Маккаби (Тель-Авив) - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
Комментарии 2