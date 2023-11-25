Включились, но слишком поздно. Маккаби - Заря 3:2. Обзор матча и видео голов

Луганчане не смогли добыть очки в важном для них матче. Хотя "Заря" и смогла дать бой, но для этого понадобилось пропустить три мяча. Усилиями Герреро и Горбача украинскому клубу удалось отыграть два, однако этого было мало.

У "Зари" еще остаются математические шансы на выход из группы. но для попадания в евровесну надо побеждать в двух последних матчах и надеяться на счастливое стечение обстоятельств в параллельных играх.