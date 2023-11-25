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Включились, но слишком поздно. Маккаби - Заря 3:2. Обзор матча и видео голов

Лига конференций
Обновлено

Маккаби - Заря ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ Лига Конференций на UA-Футбол

Включились, но слишком поздно. Маккаби - Заря 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Маккабі"

Новина українською

Луганчане не смогли добыть очки в важном для них матче. Хотя "Заря" и смогла дать бой, но для этого понадобилось пропустить три мяча. Усилиями Герреро и Горбача украинскому клубу удалось отыграть два, однако этого было мало.

У "Зари" еще остаются математические шансы на выход из группы. но для попадания в евровесну надо побеждать в двух последних матчах и надеяться на счастливое стечение обстоятельств в параллельных играх.

Лига конференций. 3-й тур
"Маккаби" - "Заря" 3:2
Голы: Захави (45+2), Перец (46,60) - Герреро (71), Горбач (88)

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