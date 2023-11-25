Коваль: Каждый играет так, как позволяет соперник

Наставник луганской "Зари" Юрий Коваль прокомментировал поражение против израильского коллектива:

- Каждый играет так, как позволяет соперник. "Маккаби" - опытная, квалифицированная команда. Не зря она лидер в собственном чемпионате. У них были проблемы перед первой игрой, но сейчас они уже набрали темп. Плюс вернулись сборники. Квалификация игроков достаточно высокая.

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Мы попытались, учитывая нашу игру в обороне, сдержать соперника. Случилось так, что это не удалось нам сделать. Пропустили гол в конце первого тайма. Не вошли в игру в начале второй половины. Потом пропустили необязательный второй мяч...

Но надо поблагодарить и ребят. Те игроки, которые вышли на замену и те, кто был на поле - сумели перестроиться, показать характер "Зари" и бороться до конца. Этот матч можно занести нам в актив за самоотдачу. Есть претензии к мастерству, к игре по позициям, по каким-то еще моментам, но претензий к желанию и характеру нет.

Выиграть эту игру мы не сумели бы, а вот сыграть вничью могли. Надо дальше работать. Есть психологическое давление, игры в еврокубках - совсем другое напряжение. Тем не менее шансы есть, и мы будем бороться до конца.

- Немного нам не хватило для того, чтобы спасти этот поединок. По вашему мнению, это из-за того, что "Маккаби" играло уже по счету или о нашем хорошем физическом состоянии?

- Рад за тех, кто вышел на замену. Им удалось освежить игру. Плюс те, кто был на поле также показали себя. Повторюсь - каждый играет так, как позволяет соперник. У нас были полу моменты в первом тайме. Оборонялись в среднем блоке. Игра непредсказуемая. Когда ситуация более или менее стабилизировалась, мы поверили в себя и имели возможность сыграть вничью. Мне эта встреча напомнила матч против "Фейеноорда", когда проигрывали 0:3, потом сумели сравнять счет, но на последних минутах пропустили четвертый мяч.

Радует то, что несмотря на ситуацию на поле, мы боремся до конца. Чтобы сказать, кто прибавил в течение матча, а кто нет — надо проанализировать игру, посмотреть показатели как всей команды, так и отдельных игроков.

"Заря" сейчас занимает третью строчку в группе Лиги Конференций, имея в своем активе 4 балла после 4-х матчей.